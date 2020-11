Natale: sondaggio, boom dell'e-commerce e dei regali utili

RED-GTT

(ANSA) - MILANO, 26 NOV - Regali utili, a prezzi vantaggiosi, e acquistabili on line. Ecco le caratteristiche dei doni per il Natale 2020 secondo gli italiani, stando a un sondaggio realizzato da YouGov per ManoMano.it, l'ecommerce specialista per la casa, giardino e fai da te. Dalla ricerca emerge che l'84% degli intervistati non rinuncerà alle spese natalizie e che 7 su 10 faranno acquisti attraverso e-commerce. Di questi, il 34% lo sceglierà come canale prevalente, anche per evitare di doversi recare negli store fisici visto il momento di emergenza sanitaria. Tra i criteri che guideranno lo shopping, al primo posto il prezzo (per il 57% degli intervistati) e l'utilità del regalo (52%). Il sondaggio mette in evidenza che 1 persona su 4 pensa di approfittare degli sconti del BlackFriday, soprattutto i più giovani, tra i 18 e i 34 anni, e che circa 320 euro è il budget medio previsto. Venendo ai desideri degli italiani, è emerso che il 12% degli intervistati vorrebbe ricevere anche arredamento per la casa: l'11% guarda ai prodotti di Fai da te, per coltivare anche le passioni emerse durante il lockdown della scorsa primavera, quando gli articoli di questo settore hanno registrato un forte incremento di vendite. E il 4% degli intervistati ammette di potere apprezzare prodotti per il giardinaggio, altro trend emergente nel 2020. Quest'anno, poi, solo il 2% degli intervistati si troverà alla vigilia con la lista dei regali ancora da completare, anche per evitare la ressa nei negozi fisici. Dal sondaggio emerge che il 34% degli italiani ha in programma di fare i propri acquisti due o tre settimane prima di Natale, il 29% tra fine novembre e inizio dicembre. Infine, una piccola nota di colore. La ricerca ha messo in luce che l'83% degli intervistati, soprattutto le donne, ha finto almeno una volta che il regalo ricevuto gli piacesse, il 54% ha riciclato almeno un regalo. Infine, il 26% ha buttato un regalo inutile trovato sotto l'albero di Natale e il 21% lo ha rivenduto. (ANSA).