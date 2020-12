Natale: Think local a Milano per favorire l'economia locale

COM-RR

(ANSA) - MILANO, 24 DIC - Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza promuove #eroinormali_thinklocal, la campagna Think Local di sensibilizzazione e promozione degli acquisti di vicinato ideata da imprenditori, impiegati, professionisti uniti in una "action tank" - Eroi Normali - per mettere a disposizione una parte del proprio tempo e sviluppare, attraverso il digitale, progetti di pubblica utilità. Il messaggio che viene diffuso dalla campagna è semplice e positivo: tutti possono essere "eroi normali" e, con una piccola azione, avviare un cambiamento. La campagna si sviluppa su Instagram e coinvolge commercianti e clienti dei negozi che si mettono in gioco fotografando i momenti d'acquisto. La grafica di #thinklocal sarà presente da oggi anche nei 145 schermi delle edicole di Milano. "Durante il lockdown - afferma Massimiliano Molese ideatore di Eroi Normali - la cosa che saltava di più all'occhio era sicuramente quanto molti lavori venivano dati per scontati, ma in realtà avevano un qualcosa di eroico. Dobbiamo ridare valore al senso civico che, per troppo tempo, abbiamo trascurato". "La campagna #eroinormali_thinklocal - rileva Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza - dà la possibilità, attraverso il digitale con facilità e simpatia, di esprimere valori che sosteniamo con forza: il ruolo di presidio sociale del commercio dei nostri quartieri e l'importanza di rivolgersi al negoziante di fiducia". (ANSA).