Negozio cannabis, denunciato il titolare

(ANSA) - MILANO, 07 GIU - Un 47enne titolare di un negozio specializzato in prodotti a base di canapa è stato denunciato dalla polizia per spaccio dopo che nella sua attività commerciale, in via Cesana, a Milano, è stata trovata marijuana con un livello di Thc superiore allo 0,5 per cento, limite di legge per escludere effetti stupefacenti. Sono stati analizzati prodotti per il corpo, per la casa, per il giardinaggio, bevande, alimenti e prodotti per fumatori tutti a base di canapa. Grazie alla polizia Scientifica sono state controllate 7 diverse tipologie di canapa essiccata e messa in vendita e dai primi test è emersa la percentuale superiore al consentito. Sono state inoltre sequestrate 35 confezioni di canapa dal peso di 140 grammi e dal valore di 1.500 euro.