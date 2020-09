Nespresso, zero emissioni entro 2022

YYI-SAM

(ANSA) - MILANO, 17 SET - Ogni tazzina di caffè Nespresso sarà a 'impatto zero' entro il 2022: è l'obiettivo annunciato dall'azienda di Losanna, presente in 84 Paesi con la sua linea di macchina e capsule e una rete vendita di oltre 800 'boutique'. Dal 2017 Nespresso è a imp atto zero in tutte le sue attività commerciali e ora si impegna a raggiungere la piena neutralità in termini di emissioni di carbonio lungo tutta la sua catena di approvvigionamento e ciclo di vita del prodotto. Tre le principali iniziative della road map: riduzione delle emissioni di carbonio, piantumazione degli alberi all'interno e intorno alle piantagioni di caffè dalle quali Nespresso si rifornisce e attraverso il sostegno e gli investimenti in progetti di compensazione di alta qualità. "Il cambiamento climatico è una realtà e il nostro futuro dipende dall'andare sempre più avanti e più velocemente sui nostri impegni in materia di sostenibilità. Ecco perché stiamo accelerando i nostri impegni per offrire ai nostri consumatori un modo per bere una tazzina di caffè a impatto zero entro il 2022" ha dichiarato Guillaume Le Cunff, ceo di Nespresso. "Il cambiamento climatico è in atto ora, questo significa che tutti noi dobbiamo assumerci la responsabilità e agire rapidamente. È chiaro che Nespresso abbia compreso questa urgenza mettendo il nostro pianeta e le persone al centro delle sue scelte" ha sottolineato George Clooney, attore e global ambassador del brand. (ANSA).