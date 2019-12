Nobel Mourou apre anno accademico Pavia

N10

(ANSA) - PAVIA, 2 DIC - E' stato inaugurato al Teatro Fraschini l'anno accademico 2019-2020 dell'Università di Pavia: il 659mo dall'istituzione dello "Studium Generale" dell'Ateneo pavese, il 1195mo dal Capitolare di Lotario. Ospite d'onore è stato Gérard Mourou, vincitore del premio Nobel per la fisica nel 2018 (insieme a Donna Strickland e Arthur Ashkin) grazie alle sue scoperte rivoluzionarie nel campo della fisica dei laser. Nella sua "lectio magistralis", dal titolo "Verso la luce estrema", Mourou ha illustrato le grandi applicazioni del laser nella scienza moderna: "una luce estrema che può produrre importanti risultati - ha sottolineato lo scienziato francese -: la più grande speranza del futuro della scienza e della società". In apertura di cerimonia Francesco Svelto, nuovo rettore, ha garantito il suo personale impegno a "garantire politiche inclusive degli studenti: nessun giovane meritevole e desideroso di accedere alla nostra Università rimarrà escluso per ragioni legate al reddito familiare".