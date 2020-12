Nuova chance Balotelli, riparte dal Monza

Y1N-SN

(ANSA) - MILANO, 05 DIC - Nuova chance per Mario Balotelli, che riparte dalla Serie B con il Monza. Sono fissate per lunedì le visite mediche per l'attaccante classe 1990, svincolato dopo l'esperienza turbolenta con il Brescia nella passata stagione. Lo attende un contratto fino al termine della stagione con il club di Silvio Berlusconi e dell'ad Adriano Galliani, per i quali Balotelli ha giocato nel Milan nella stagione 2015/16. (ANSA).