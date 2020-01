Nuova sfida per la Karate Shotokan

AA

(ANSA) - GERENZANO (VARESE), 14 GEN - Pronti per una nuova impresa i piccoli campioni della Karate Shotokan di Gerenzano, che si sta imponendo nel panorama nazionale vincendo diverse competizioni. Prossima sfida, domenica 26 gennaio, il Katerando Verso gli Olympic Games, 2/o Trofeo Asc Nord Italia che si svolge proprio nella cittadina del varesotto. Altre medaglie da aggiungere all'elenco per la formazione dei giovanissimi atleti (6-15 anni) della A.S. che si sta distinguendo pure per la sua filosofia sportiva: far partecipare alle competizioni non solo i migliori, ma tutti, anche quelli temporaneamente meno dotati o preparati (concetti molto variabili trattandosi di bambini). "Certo i risultati danno prestigio e soddisfazione e si vorrebbe sempre vincere - dice il maestro Davide Palermo, 50 anni, da 30 nel mondo del Karate -. Ma avere un gruppo coeso è esempio e stimolo per tutti: perché anche quelli che in questo momento sembrerebbero meno bravi, potrebbero riservare grandi sorprese e diventare campioni".