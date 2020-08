Oltre 10mila al Castello per l'Estate Sforzesca

GGD

(ANSA) - MILANO, 01 AGO - Nonostante l'estate e le misure imposte per il covid, il programma di 'Estate sforzesca' ha già registrato 10 sold out e portato al Castello oltre 10mila spettatori: lo rende noto l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno, spiegando che "spettacoli di qualità per ogni età, gusto e attitudine artistica hanno già fatto di Estate Sforzesca la rassegna più ricca e partecipata della città". "Un impegno - continua l'assessore - che dura per 80 serate consecutive, promosso e coordinato dall'Amministrazione per offrire durante tutta questa stagione, particolarmente delicata dal punto di vista sanitario, sociale ed economico, un palcoscenico all'aperto che non solo arricchisse l'offerta artistica dell'estate milanese, ma assicurasse anche la possibilità di ricominciare a tanti lavoratori del comparto artistico e culturale, così gravemente danneggiati dall'emergenza sanitaria e limitati dalle norme restrittive in luoghi chiusi". L'agosto al Castello parte con lo spettacolo 'Grandi Musiche per Grandi Film' dell'Orchestra a Plettro Città di Milano e ha il suo apice a Ferragosto, come sempre a ingresso gratuito ma, viste le norme sul contenimento del contagio da coronavirus, con prenotazione obbligatoria, con una "Milanesada" dedicata al mondo e alla storia della canzone, del teatro e del cabaret milanesi, grazie alla partecipazione di artisti come Enrico Beruschi, Roberto Brivio, Alberto Patrucco, Grazie Maria Raimondi, David Riondino e Franco Visentin. (ANSA).