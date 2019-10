Online portale contro le fake news

COM-RR

(ANSA) - MILANO, 16 OTT - E' online www.dirittodellinformazione.it, il portale di news pensato per diventare il punto di riferimento sulle ultime novità in materia di diritto dell'informazione e tutela degli utenti nel web. Nato da un'idea di Ruben Razzante, docente di Diritto dell' informazione all'Università Cattolica di Milano e alla Lumsa di Roma, il portale si struttura in sei sezioni principali: Libertà d'informazione, Fake news, Tutela della privacy, Diffamazione, Copyright e Nuove frontiere dell'innovazione. "Dirittodellinformazione.it - si legge in una nota - intende essere uno strumento di interazione tra utenti sul tema delle fake news e della qualità dell'informazione che possa contribuire a fare chiarezza sui contenuti fuorvianti che viaggiano in Rete, segnalando casi significativi di disinformazione o, al contrario, esempi lodevoli di buone e illuminanti notizie".