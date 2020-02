Opuscolo Comune, meno figli per il clima

GGD

(ANSA) - ROMA, 5 FEB - Come mitigare i cambiamenti climatici? Non usare auto e aereo, mangiare meno carne rossa e..fare meno figli. E' il suggerimento contenuto in un opuscolo sulla spesa responsabile con il logo del comune di Cremona, che il sindaco Gianluca Galimberti ha deciso di ritirare. "Non avevo visto il libretto prima della notizia. Quello che è stato scritto - scrive il primo cittadino di Cremona - è profondamente sbagliato e stupido, grave e non condivisibile. Gli assessori hanno spiegato che è un contenuto estrapolato malissimo da un contesto più generale di uno studio. Verrà ritirato!". Il caso era stato sollevato da Fratelli d'Italia.