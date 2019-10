Orecchini da mezzo mln all'asta a Milano

GGD

(ANSA) - MILANO, 30 OTT - Un paio di orecchini da mezzo milione di euro e preziosi dalla corte imperiale russa a Casa Savoia: sono tra gli oltre 300 lotti che andranno all'incanto da Faraone Casa d'Aste lunedì 11 novembre al Four Seasons di Milano. Gli orecchini sono formati da smeraldi colombiani a goccia del peso complessivo di circa 22,30 ct e diamanti a goccia e navette del peso complessivo di circa 30 ct, corredati di scatola originale. Tra gli altri lotti, una rara tabacchiera della Corte imperiale russa realizzata dal gioielliere Bolin con una miniatura in avorio dell'imperatore Alessandro II con stima di 100.000-150.000€; una scatola in oro giallo e smalti raffiguranti le iniziali di Carlo Alberto di Savoia e lo stemma Savoia del Regno di Sardegna probabilmente prodotta a Torino tra il 1830 e il 1850 (stima 15.000-20.000€); un portasigarette in oro giallo insieme a un set di gemelli e bottoni in oro giallo con zaffiri e diamanti (stima 9.000-13.000€) appartenuti a Marlene Dietrich accompagnati da lettera autografata.