Orticolario diventa digitale e dura tutto l'anno

(ANSA) - MILANO, 02 OTT - Per reagire al fermo forzato, gli organizzatori di Orticolario hanno pensato a una versione virtuale dell'appuntamento autunnale sul lago di Como. Sarà online dal 15 ottobre Orticolario The Origin. piattaforma digitale gratuita, attiva per 12 mesi fino alla prossima edizione della rassegna, prevista dall'1 al 3 ottobre 2021 a Villa Erba. The Origin è un'esperienza immersiva, sviluppata con tecnologia Matterport 3D, fruibile da computer e da qualsiasi dispositivo, compresi i visori VR (realtà virtuale), che proietta l'utente in qualsiasi luogo di Villa Erba, dove a esprimersi sono molteplici anime creative, da artisti a paesaggisti, da vivaisti ad artigiani. Proprio come avviene ogni anno sul Lago di Como, ciascuno si è lasciato ispirare dal proprio modo di rapportarsi con la natura e ha interpretato il tema e la pianta dell'anno, la "Seduzione" e l'Acero. Tema e pianta che saranno poi il leitmotiv dell'edizione 2021. Al momento sono già oltre 120 gli espositori che hanno aderito. "La tecnologia ha fatto passi da gigante e Orticolario sperimenta una piattaforma innovativa mai utilizzata in eventi simili - dichiara Moritz Mantero, presidente di Orticolario. The Origin è una vetrina internazionale che compare a ottobre e non si fermerà. Continuerà, infatti, nel corso delle stagioni in versione virtuale, proprio come il giardino, sempre in movimento". (ANSA).