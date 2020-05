P rimborsa 50% acquisti a famiglie

Y9M-DIV

(ANSA) - MILANO, 25 MAG - Con l'iniziativa "Ora riparti da te", dal 24 maggio fino al 23 luglio 2020 P&G restituirà alle famiglie il 50% dell'importo speso per i suoi prodotti acquistati sia al supermercato che online e negli altri canali di vendita (farmacia, Grande Distribuzione, negozi di elettronica ed e-Commerce; sono esclusi solo Cash&Carry e i marketplace estero). L'iniziativa prevede un rimborso fino a un massimo di 50 euro per ogni scontrino e per un massimo di due volte: per ottenerlo si dovrà caricare lo scontrino parlante o la fattura sul sito www.oraripartidate.it o inviare una foto al numero dedicato 3499338339. Il rimborso verrà accreditato direttamente sul conto corrente o sulla carta ricaricabile Postepay indicati. "Con 'Ora riparti da te' vogliamo continuare ad essere accanto alle famiglie italiane supportandole per i prossimi due mesi con un aiuto concreto - ha detto Paolo Grue, Direttore Commerciale di Procter & Gamble in Italia -. Un' iniziativa importante con cui intendiamo rispondere ad un momento storico e sociale senza precedenti, continuando nel nostro impegno di buoni cittadini d'impresa che ci spinge ad agire non solo come una forza per la crescita dell'azienda, ma anche come una forza per il bene della società". Il regolamento completo dell'iniziative si trova sul sito www.oraripartidate.it. (ANSA).