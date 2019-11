Palazzo Lombardia, nuova luce A2A

YYI-RR

(ANSA) - MILANO, 26 NOV - Infinite combinazioni di colore per rendere ancora più unico lo skyline milanese. È il progetto illuminotecnico di A2A per il Belvedere di Palazzo Lombardia, ossia il 39esimo piano del grattacielo sede della Giunta regionale. Il nuovo impianto è stato inaugurato questa sera con un evento all'ultimo piano di Palazzo Pirelli, l'altro grattacielo della Regione sede del Consiglio regionale, alla presenza del governatore Attilio Fontana e dai vertici del gruppo A2A, Giovanni Valotti e Valerio Camerano. Da qui gli ospiti hanno assistito alla prima accensione con le nuove luci del Belvedere di Palazzo Lombardia, che in linea d'aria fronteggia il Pirellone. Per la nuova illuminazione del Belvedere di Palazzo Lombardia sono stati posizionati 143 apparecchi a Led, che, sfruttando la tecnica RGB e il sistema di controllo Dmx permettono infinite combinazioni cromatiche.