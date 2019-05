Papa incontra studenti bus sequestrato

GR

(ANSA) - MILANO, 29 MAG - Nell'udienza generale in Piazza San Pietro, papa Francesco ha incontrato stamani circa 200 ragazzi della scuola media Vailati di Crema (Cremona), tra cui quelli - erano in tutto 51, di due classi dell'istituto scolastico - coinvolti il 20 marzo scorso nella vicenda del pullman sequestrato, dirottato e dato alle fiamme dall'autista 46/enne Ousseynou Sy. Al termine dell'udienza, sul sagrato della basilica vaticana, il Papa ha fatto anche una foto di gruppo con gli alunni della scuola Vailati. Come si ricorderà, a favorire le operazioni di salvataggio da parte dei carabinieri e a evitare che il sequestro del pullman si trasformasse in un'autentica tragedia, furono le telefonate di allarme di due studenti in ostaggio dell'autista a bordo del mezzo, Ramy Shehata e Adam El Hamami, figli entrambi di genitori immigrati, rispettivamente egiziani e marocchini.