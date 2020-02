Paratici: "Con Sarri idee precise e unità d'intenti"

YN6-SN

(ANSA) - MILANO, 13 FEB - "C'è unità d'intenti assoluta col mister e proseguiamo su questa strada. Abbiamo le idee precise, noi e Sarri, e vanno al di là di una partita fatta un po' meno bene o di una fatta meglio". Il Chief Football Officer della Juventus, Fabio Paratici, fuga ogni dubbio sulla posizione di Maurizio Sarri e derubrica a "un modo per far conoscere i ristoranti di Torino" la cena avvenuta tra il tecnico e il presidente Andrea Agnelli. "Questo è il decimo anno - aggiunge a Rai Sport - di Juventus, siamo sempre riusciti a cambiare cicli e continuare ad essere vincenti e competitivi. La stessa cosa quest'anno, siamo in linea con le aspettative. Non puoi cambiare dieci giocatori, noi ne abbiamo di grande livello. In estate abbiamo preso due dei giovani migliori al mondo nei loro ruoli, De Ligt e Demiral. Ramsey era titolare all'Arsenal, lo stesso vale per Rabiot nel PSG. Siamo contenti e in sintonia con il mister". E sul mercato Paratici ostenta tranquillità: "Cristiano Ronaldo rimane alla Juventus senza dubbi. Il Barcellona corteggia Dybala? Siamo contenti di lui, è il nostro 10 e ci abbiamo investito tanto. Siamo felici che sia con noi e speriamo sia il Messi della Juve". (ANSA).