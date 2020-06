Parente Trivulzio, gioia vedere mia madre dopo 4 mesi

Y9M-EM

(ANSA) - MILANO, 22 GIU - "Una sensazione bellissima ritornare, non vedevo la mia mamma da 4 mesi: sta benissimo, non credevo". Sono le prime parole di Antonio Oriolano, il primo famigliare che ha fatto visita ad un'ospite del Pio Albergo Trivulzio di Milano, che oggi in via sperimentale ha dato il via alle visite. Le prime parole della mamma? "Finalmente così ti riconosco", ha detto al figlio "quando ho abbassato un momento la mascherina e si è messa a piangere". "Manca ancora tanto abbracciarla, per ora solo gomito a gomito", ha detto. Le visite alla madre, prima dell'emergenza Coronavirus erano quotidiane: "tutte le mattine era abituata a vedermi, è stata dura" e questi mesi "non sono stati belli", ha aggiunto Antonio che però si è sempre tenuto in contatto con lei tramite le videochiamate. "Quando mi richiameranno e appena posso tornare sarò qui di nuovo", ha concluso. Gioia ed emozione anche per gli operatori e i medici del Pio Albergo Trivulzio di Milano, nel primo giorno di riapertura della visite, in via sperimentale. Come spiegato anche dal supervisore scientifico della Baggina, Fabrizio Pregliasco, "è stata un'emozione anche per gli operatori: abbiamo cercato di organizzare al meglio con un gazebo, fiori e del caffè". (ANSA).