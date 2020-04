Parenti Trivulzio a pm, commissariare struttura

GRG

(ANSA) - MILANO, 17 APR - Dato che la situazione al Pio Albergo Trivulzio "è ancora grave e perdura" la struttura deve essere sequestrata al fine di nominare un commissario per gestirla. E' la richiesta avanzata ai pm di Milano in una denuncia da Alessandro Azzoni, che ha creato il 'Comitato giustizia e verità per le vittime del Trivulzio' e che è assistito dall'avvocato Luigi Santangelo. Azzoni, che ha la mamma di 76 anni ricoverata al Trivulzio da due anni, sta quotidianamente raccogliendo denunce e testimonianze di parenti dei pazienti della più grande rsa di Milano, dove "si sta assistendo - ha spiegato - alla cronaca di una serie di morti annunciate". Tra l'altro, ieri 150 lavoratori, tra medici e infermieri e operatori del Pat, hanno scritto una lettera per accusare i vertici della mancanza di sicurezza nella gestione, tra carenza di dispositivi di protezione e pazienti malati non isolati. Nei giorni scorsi, invece, alcuni medici si erano schierati con la dirigenza del Trivulzio difendendone l'operato. (ANSA).