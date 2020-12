Partorisce in ambulanza, mamma e bimba in buone condizioni

N10-RR

(ANSA) - PAVIA, 24 DIC - Una donna ha partorito una bambina in ambulanza questa mattina, poco prima delle 8, in località Cerronetto del comune di Pietra de' Giorgi (Pavia) in Oltrepò Pavese. La donna, che ha 37 anni ed è alla sua seconda gravidanza, aveva avvertito le doglie durante la notte. E' stata subito soccorsa e portata su un'ambulanza del 118 per essere condotta in ospedale. Ma già durante il tragitto, la donna ha dato alla luce la bimba. Mamma e figlia sono state poi trasportate al Policlinico San Matteo di Pavia: le loro condizioni sono buone. (ANSA).