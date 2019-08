Passeggia armato di balestra, denunciato

YZN-GNN

(ANSA) - SAMARATE (VARESE), 1 AGO - Un uomo di 50 anni è stato denunciato per essersi aggirato con una balestra carica di freccia, ieri per le vie di Samarate (Varese), spaventando i passanti. Bloccato dai militari intervenuti a seguito di numerose segnalazioni, l'uomo, pregiudicato, non ha saputo spiegare il perché della sua passeggiata armato. Balestra e freccia sono state sequestrate.