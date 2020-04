Pavese, controlli su Covid in quarantena

N10-MF

(ANSA) - PAVIA - 22 APR - In provincia di Pavia le forze dell'ordine controlleranno giornalmente che le persone in quarantena a causa dell'emergenza Coronavirus rispettino l'obbligo di stare in casa. A deciderlo è il nuovo prefetto Rosalba Scialla. "Ho disposto verifiche serrate - spiega il prefetto Scialla -. Dobbiamo operare tutti insieme per combattere questa pandemia, che anche in provincia di Pavia, purtroppo, ha provocato centinaia di vittime". Dall'inizio dell'epidemia di Covid-19 sono 888 i pavesi morti. Ogni giorno carabinieri, polizia e polizia locale riceveranno dall'Ats di Pavia i nominativi dei nuovi contagiati. Le forze dell'ordine controlleranno casa per casa, per verificare la presenza dei pazienti positivi al Covid-19. Se una persona che deve stare in quarantena non rispetta il divieto di uscire dalla sua abitazione, può andare incontro a una denuncia e ad una condanna.