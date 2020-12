Pedopornografia: su streaming violenza nipote, nonno arrestato

RT

(ANSA) - MILANO, 23 DIC - Commettevi abusi sulla nipotina in diretta video, su una piattaforma per lo streaming on line. Per questo, è stato arrestato suo nonno dagli agenti della Polizia postale di Milano, coordinati dalla Procura del capoluogo lombardo. Durante una perquisizione scoperti, oltre a 20 video che documentavano gli abusi, decine di migliaia di file pedopornografici con altri minori. L'indagine ha preso il via dal monitoraggio del web che il Centro Nazionale di Contrasto alla Pedopornografia online conduce nell'ambito del contrasto allo sfruttamento dei minori sul web (ANSA).