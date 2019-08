Per 9 su 10 navigatore è indispensabile

KZA

(ANSA) - MILANO, 30 AGO - Gli italiani sono sempre più tecnologici anche in viaggio: per l'87% il navigatore è indispensabile, prima di acqua e cibo (79%) e aria condizionata (72%). E' quanto emerge da uno studio di In a Bottle (www.inabottle.it) condotto su circa 1200 italiani tra i 24 e i 50 anni e su un pool di 20 tra esperti e nutrizionisti, per capire come gli italiani si sono organizzati per rientrare dalle ferie e i rimedi per un controesodo sicuro. Una volta certi di seguire la strada migliore, gli italiani pensano a come contrastare il caldo. Per gli esperti accendere l'aria condizionata non basta: "L'aria condizionata, seccando l'ambiente circostante, aumenta la nostra traspirazione e quindi la nostra perdita di liquidi" afferma il biologo nutrizionista Mauro Favruzzo secondo il quale l'apporto di acqua per mantenere l'organismo in equilibrio va oltre i due litri quotidiani: "Per questo durante un viaggio in macchina di giorno consiglio a ciascun passeggero di consumare almeno un litro d'acqua ogni 3-4 ore".