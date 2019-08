Perde a videopoker, denuncia furto carta

RT

(ANSA) - MILANO, 24 AGO - Ha denunciato che la sua carta Bancoposta era stata usata in modo fraudolento per prelevare 640 euro ma i carabinieri di Cremona hanno scoperto che una casalinga di 59 anni di Vescovato si era inventata tutto per coprire un ammanco di denaro che aveva usato per giocare ai videopoker. E' stata quindi denunciata per simulazione di reato. I carabinieri hanno analizzato le immagini ricavate dai sistemi di videosorveglianza nei pressi degli sportelli indicati dalla donna e hanno scoperto che non c'erano stati prelievi negli orari segnalati, mentre è stato accertato che la donna aveva effettuato un solo prelievo per l'intera somma e l'aveva persa al videopoker in un bar in cui era stata ripresa da altre telecamere.