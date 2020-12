Piazza Fontana: presidio anarchici per Pinelli

COM-SI-SI

(ANSA) - MILANO, 06 DIC - Il Circolo anarchico Ponte della Ghisolfa, uno dei centri del comunismo libertario più famosi d'Italia, annuncia che il 12 dicembre, nella ricorrenza dell'attentato del 1969, sarà organizzato alle 18 un presidio in Piazza Fontana alle 18 davanti alla lapide di Pino Pinelli, morto precipitando da una finestra della Questura di Milano. L'iniziativa, che "si svolgerà in sicurezza" per il coronavirus, è "per non dimenticare la strage di stato, Pinelli, Valpreda e tutte le vittime della violenza statale". E "per non dimenticare quella strage di stato quotidiana che si consuma ogni giorno con il covid, i morti sul lavoro, i tumori da inquinamento, una sanità asservita al profitto dei ricchi, della finanza e degli industriali - si legge in un comunicato -. Non siamo sulla stessa barca con sfruttatori, populisti e nuove destre". Sarà messo un fiore per Pino Pinelli e ci saranno interventi dal palco. Sarà ricordato anche Saverio Saltarelli, ucciso nel 1970 a 23 anni da un lacrimogeno durante una manifestazione indetta dagli anarchici, e si passerà "dalla sua nuova lapide". Sarà anche aperta una sottoscrizione "pur in un momento difficile per tutti". (ANSA).