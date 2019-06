Picchia compagna, salvata dalla figlia

YN0-EM

(ANSA) - MILANO, 24 GIU - Un pregiudicato di 47 anni è stato arrestato dalla polizia, a Milano, per maltrattamenti, sequestro di persona e lesioni gravi commesse nei confronti della compagna di 44 anni. L'uomo, già condannato nel 2012 per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale nei confronti di un'altra fidanzata, è stato raggiunto dall'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip Tommaso Perna. Gli investigatori della Squadra mobile gli hanno notificato il provvedimento al termine di un'indagine iniziata nel luglio 2018 a seguito di una segnalazione per violenze. La donna in un'occasione è stata chiusa in casa e picchiata così duramente da riportare una prognosi di 40 giorni. Il 47enne ha anche preso il cellulare alla sua vittima, isolandola completamente per un'intera notte. L'indomani la figlia 14enne della donna (avuta da un'altra relazione), non avendo notizie della madre si è precipitata all'appartamento e l'ha liberata approfittando dell'assenza del sequestratore.