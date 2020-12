Picchia e cosparge benzina la compagna

CSN

(ANSA) - MILANO, 13 DIC - Un pregiudicato di 32 anni, di nazionalità marocchina, è stato arrestato dai Carabinieri, a Milano per aver picchiato e poi cosparso di benzina la compagna, una connazionale, minacciando di darle fuoco. L'uomo, sottoposto all'obbligo di firma in commissariato, deve ora rispondere di rapina aggravata e maltrattamenti in famiglia. I militari sono intervenuti alle prime luci dell'alba in un appartamento in zona Rogoredo, dove la donna, una 28enne, aveva subìto l'ennesima aggressione da parte del convivente: al culmine della lite il compagno l'avrebbe cosparsa di benzina, contenuta in una bottiglia di plastica, con l'intenzione di darle fuoco con la fiamma di un accendino. I militari hanno recuperato l'accendino e la bottiglia con il liquido infiammabile oltre a un telefono cellulare che lo stesso aveva sottratto alla compagna durante l'aggressione, allo scopo di impedirle di chiamare i soccorsi. A dare l'allarme, per fortuna, sono stati i vicini di casa. (ANSA).