Piemonte, offriamo impianti per 2026

(ANSA) - TORINO, 6 AGO - La Regione Piemonte ha consegnato una lettera a Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport, in cui palesa la sua disponibilità a offrire i propri impianti per i Giochi invernali del 2026. A consegnare il documento è stato Fabrizio Ricca, assessore allo Sport della Regione Piemonte che ha assicurato il sostegno del governo alle candidature piemontesi per l'Universiade invernale del 2025 e i Giochi Mondiali Invernali Special Olympics 2025. "Con l'appoggio del Governo le nostre candidature diventano ancora più forti - afferma Ricca -. Crediamo fermamente nell'importanza di portare sul territorio grandi eventi sportivi che possano generare turismo e sviluppo per le nostre valli. I nostri impianti sportivi, la nostra consolidata esperienza nell'organizzazione di gare e competizioni, sono un biglietto da visita che farà la differenza quando si dovrà decidere a chi affidare le XXXII Universiade invernale del 2025 e i Giochi Mondiali Invernali Special Olympics 2025".