Pokerissimo dell'Atalanta, Milan travolto

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - L'Atalanta da sogno vola anche in campionato. La squadra di Gasperini cala il pokerissimo contro il Milan che finisce travolto sotto i colpi dei bergamaschi: la Dea, dopo la qualificazione agli ottavi di Champions, si fa un altro regalo e chiude l'anno con con il 5-0 ai rossoneri e tre punti pesantissimi che valgono il 5/o posto in classifica. Una dimostrazione di forza quella fatta vedere dall'Atalanta che sblocca subito il risultato con una magia del Papu Gomez (10'). In avvio di ripresa Pasalici e Ilicic aumentano il vantaggio (16' e 18' st), poi lo sloveno va ancora a segno firmando la sua personale doppietta (27'). C'è spazio nel finale anche per la rete di Muriel, che annienta definitivamente la squadra di Pioli. (ANSA).