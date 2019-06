Poltrona multisensi di scultrice Habiche

COM-SI

(ANSA) - MILANO, 21 GIU - Raggiungere un immediato stato di benessere, fisico e spirituale, immergersi in un rilassamento profondo, oppure ricaricare corpo e mente di energie, superando ansia, stress e affaticamento da sforzo. Sono alcuni dei benefici di una poltrona multisensoriale, realizzata dalla poliedrica scultrice e designer francese Leila Habiche nel suo studio milanese, che - secondo quanto spiegato - combina diverse discipline legate alla cura della persona e innovative tecnologie brevettate per coinvolgere tutti i sensi in articolati percorsi di benessere ispirati alla natura. La presentazione del suo prototipo è prevista il 5 dicembre a Montecarlo. 'Equanimity', dal design morbido che rievoca l' abbraccio e l'accoglienza, "prende il nome dalla condizione emotiva di stabilità psicologica e padronanza di sé che permette di raggiungere, una condizione indisturbata dall'esposizione a emozioni, dolore o altri fenomeni che possono alterare l'equilibrio dell'essere".