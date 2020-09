Positiva al Covid anche Fascina, compagna di Berlusconi

RR

(ANSA) - MILANO, 03 SET - Positiva al Codiv anche Marta Fascina, la nuova compagna di Silvio Berlusconi dopo Francesca Pascale. La deputata di Forza Italia ha fatto ieri il tampone come l'ex premier ed è in isolamento ad Arcore. Fascina ha trascorso con il Cavaliere tutto il periodo del lockdown in Provenza nella villa di Marina, lo ha accompagnato sulla barca di Ennio Doris ed è stata anche lei in Sardegna con Berlusconi. "Tanta vicinanza mi ha commosso ed è il miglior incentivo ad andare avanti avendo ben presente la sofferenza di tante famiglie vittime di questa malattia insidiosa" alle quali va "la mia partecipazione e il mio affetto" ha detto Berlusconi parlando della solidarietà raccolta dopo il contagio da covid. "Grazie al presidente Mattarella, al presidente del consiglio Conte, al ministro degli Esteri Di Maio, all'ambasciatore degli Stati Uniti, ai parlamentari di ogni schieramento politico, agli esponenti politici del centrosinistra a cominciare dal segretario Zingaretti, ai cittadini", ha detto Berlusconi. (ANSA).