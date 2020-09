Prada, asta pezzi unici da sfilata per Unicef

GGD

(ANSA) - MILANO, 16 SET - Prada mette all'asta da Sotheby's abiti, foto e oggetti di scenografia delle sfilate Autunno/Inverno 2020 per raccogliere fondi a favore della Global Education Coalition, la coalizione mondiale per l'educazione dell'Unesco nata in risposta alla pandemia di Covid-19. L'asta online 'Tools of memory' si terrà dal 2 al 15 ottobre e Prada donerà il ricavato alla nuova campagna dell'Unesco Keeping girls in the picture e all'iniziativa faro dell'organizzazione Global Education Coalition per la parità di genere nell'istruzione, che guida gli sforzi collettivi per promuovere la continuità dell'apprendimento durante la chiusura e garantire il ritorno a scuola in sicurezza per tutte le donne. La vendita online - spiega la maison milanese - è senza precedenti, poiché ogni articolo presentato è un pezzo originale proveniente dalle sfilate Prada Uomo e Donna Autunno/Inverno, compresi capi unici indossati dalle modelle, stampe fotografiche che catturano momenti di backstage, polaroid, inviti e segnaposto, oggetti appartenenti alla scenografia degli allestimenti e il vinile con la musica a cura di Frédéric Sanchez per entrambi gli eventi. In totale sono 72 i lotti battuti all'asta. Inoltre, in vista dell'apertura, due pop up saranno allestiti in anteprima presso le sedi di Sotheby's a New York e Londra. Le sfilate Prada Autunno/Inverno 2020, presentate a gennaio e febbraio di quest'anno, hanno trasformato la grande sala del Deposito della Fondazione Prada in due piazze ideate dallo studio di design AMO. La statua equestre e la rappresentazione del titano greco Atlante, progettate da Rem Koolhaas, al centro della sfilata maschile e femminile, saranno i pezzi rilevanti dell'asta. 'Tools of Memory' presenta oltre 40 look tratti dalle sfilate oltre a calzature, occhiali, borse e gioielli unici che non potranno essere acquistati nei negozi Prada, ma saranno resi disponibili esclusivamente per l'asta. (ANSA).