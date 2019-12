Preso a martellate in strada Lodi, grave

Y5N-MF

(ANSA) - LODI, 22 DIC - Un sudamericano di 56 anni è stato aggredito per la strada a colpi di martello oggi pomeriggio nei pressi del palazzo di giustizia di Lodi, in piazzale Tre Agosto. La polizia ha fermato poco distante dal luogo dell'aggressione un romeno, che si trova attualmente in questura sotto interrogatorio. La vittima è stata portata al policlinico San Matteo di Pavia in stato di incoscienza in gravi condizioni anche se non sarebbe in pericolo immediato di vita.