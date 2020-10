Profumi, una mostra celebra 30 anni di fragranze italiane

YWA-MA

(ANSA) - MILANO, 02 OTT - Si celebrano i profumi e le nostre emozioni olfattive: dopo Parma è la volta di Milano: questo weekend, 3 e 4 ottobre, al Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci, si svolgerà la seconda tappa della mostra 'Profumo, 30 anni di emozioni' interamente dedicata alla profumeria italiana degli ultimi trent'anni . Un racconto che narra, attraverso un percorso di dodici temi olfattivi, con essenze naturali o di sintesi da 'assaggiare' col naso e fotografie di 'emozioni odorose' che portano la firma della fotografa Antonella Pizzamiglio, le specialità del territorio italiano nel campo dell'industria della profumeria nostrana che ha segnato importanti tappe nella creazione di fragranze indimenticabili e rinomate nel mondo. Ambra Martone, presidente di Accademia del Profumo, nata nel 1990 per valorizzare il profumo, accrescerne la cultura e la diffusione in Italia (un'iniziativa di Cosmetica Italia in collaborazione con Cosmoprof Worldwide Bologna) spiega: "Il museo è intitolato al genio Leonardo da Vinci che ha portato importanti innovazioni anche nel campo della profumeria, come l'infusione in acquavite e la moderna tecnica dell'enfleurage. Non potevamo, quindi - sottolinea - trovare un luogo più rappresentativo". Un allestimento di libri 'profumati' dedicati alla cultura della lavorazione delle fragranze è in mostra fino al 5 ottobre presso la libreria Hoepli di Milano. Per l'occasione da questo mese sarà anche in vendita in libreria e on line il nuovo 'Manuale della grande profumeria italiana. Cinquant'anni di fragranze straordinarie', realizzato con il patrocinio di Accademia del Profumo, e a cura di Marika Vecchiattini. Dopo la tappa di Milano, la mostra approderà a Torino (Museo di Antichità) dal 6 all'8 novembre. Il tour proseguirà anche nel 2021 a Firenze (in collaborazione con Società Italiana dell'Iris), Reggio Calabria (unico luogo al mondo dove è coltivato il bergamotto) e Bologna (durante la manifestazione Cosmoprof Worldwide). (ANSA).