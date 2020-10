Protesta in piazza Duomo Milano 'distruzione scuola raggiunta'

MF

(ANSA) - MILANO, 25 OTT - 'Distruzione della scuola: traguardo raggiunto': è questo lo striscione che il coordinamento studentesco Azadì ha srotolanto accendendo un fumogeno sull'impalcatura di Palazzo Giureconsulti, all'angolo fra via Dante e piazza Duomo luogo dell'arrivo del Giro d'Italia. "Eccoci nella situazione che purtroppo ci aspettavamo: da domani tutti gli istituti superiori lombardi torneranno alla Didattica a Distanza - hanno scritto sui loro social - con l'unica certezza che la cultura per l'ennesima volta viene messa in fondo alla lista delle priorità politiche di questo paese". "Ma non staremo fermi a guardare mentre qualcuno gioisce di queste scelte, per noi oggi - hanno aggiunto - è l'inizio di un percorso di denuncia completa nei confronti di ogni responsabile politico (e non solo) che ha preferito e preferirà difendere un modello economico spietato a discapito di tutti quei settori che richiedono cura, impegno e socialità". (ANSA).