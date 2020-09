Punta da vespa, muore Susanna Avesani Pinto

RR

(ANSA) - PIACENZA, 02 SET - Punta da una vespa sabato scorso nella sua villa di Castellarquato (sulle colline della Valdarda, in provincia di Piacenza) è morta, dopo tre giorni di agonia all'ospedale di Parma, Susanna Avesani Pinto, una delle voci italiane più influenti nel campo della moda. La fashion consultant, che aveva 66 anni, stava leggendo l'iPad in piscina quando è stata punta sotto al piede da una vespa. La donna ha detto al marito "sto per svenire" ed è crollata, all'arrivo dei soccorsi per trasportarla nella terapia intensiva di Parma era già in arresto cardiaco. Susanna Avesani è rimasta in coma per tre giorni nel reparto di terapia intensiva fino alla morte, ieri mattina. (ANSA).