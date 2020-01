Ragazzo cinese insultato, ti venga virus

CSN

(ANSA) - MILANO, 27 GEN - Insultato con l'augurio di contrarre il coronavirus durante una partita di calcio dilettantistico. E' quanto accaduto a un ragazzino cinese che milita in una squadra del Milanese a cui, al trauma del bullismo sportivo, si aggiungerebbe quello del razzismo. L'episodio è stato denunciato sui social sia dalla squadra, l'Asd Cesano Boscone (Milano), sia dallo stesso giocatore, sul suo profilo Facebook. "In tutto questo tempo che ho giocato con l'Idrostar non mi era mai capitato di ricevere insulti razziali - scrive il ragazzo - Siamo nel 2020 e ancora c'è gente che insulta le persone cinesi, le persone di colore...". E poi cita la frase: "Spero che ti venga il virus come ci sono nei mercati in Cina. Dopo questa frase sono uscito in lacrime, lasciando i miei compagni sul campo. Mi scuso molto con i miei compagni". L'episodio, secondo quanto denunciato dalla società, sarebbe avvenuto sabato scorso, durante il match Cesano Boscone - Ausonia, prima partita del girone primaverile dei giovanissimi 2006.