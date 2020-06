Ramat nuovo presidente del Cus Pavia

N10-GGD

(ANSA) - PAVIA, 04 GIU - Stefano Ramat, docente di Bioingegneria all'Università di Pavia e già vicepresidente vicario del Centro universitario sportivo, è il nuovo presidente del Cus Pavia. Il professor Ramat è stato eletto durante l'assemblea dei soci indetta per via telematica: succede al professor Cesare Dacarro, che nel mese di gennaio aveva lasciato l'incarico tenuto per 17 anni. Classe 1971, laureato in Ingegneria all'Università di Pavia, Ramat si è occupato di ricerca e sviluppo bioingegneristico sia in ambito accademico che privato. Dal 2010 è Direttore del Criams (Centro di Ricerca Interdipartimentale nelle Attività Motorie e Sportive) e dal 2015 è direttore del Parco Tecnico Scientifico di Pavia. Alla platea di 94 soci collegati sono stati presentati dal presidente uscente Dacarro e dal neopresidente Ramat i risultati dell'anno 2019: mai così numerosi i tesserati, giunti a quota 3.034. Sono 19 le medaglie nelle competizioni internazionali e 25 i titoli di campione italiano conseguiti dalla canoa e dal canottaggio nelle varie categorie, tra cui spiccano nella discesa di canoa la Coppa del Mondo 2019 vinta da Mathilde Rosa e l'oro ai Campionati Europei a squadre di Bernardi, Ciotoli e Pontarollo. "Per il futuro prevediamo di ampliare l'offerta e di far crescere ancora la qualità dei nostri servizi - ha sottolineato Ramat -. Da un lato valorizzeremo il lavoro degli istruttori e dei responsabili di sezione per identificare e raggiungere gli obiettivi sportivi più ambiziosi, e dall'altro stiamo lavorando per progettare nuovi campi e strutture in area Cravino, con una Club House aperta a tutti, dove atleti e tifosi possano incontrarsi e vivere insieme la bellissima esperienza di sport universitario". (ANSA).