Ranieri "De Rossi uomo sincero e leale"

(ANSA) - MILANO, 06 GEN - "De Rossi è stato un punto di riferimento importante per la Roma, gli auguro il meglio per il futuro. Lui e Totti sono stati l'anima della squadra e dei tifosi, due giocatori che non volevano mai mollare e chiedevano sempre più da se' stessi e dai compagni. Due uomini veri, sinceri e leali". Claudio Ranieri, dopo il pareggio 0-0 contro il Milan, commenta con queste parole l'imminente ritiro di Daniele De Rossi, giocatore allenato per due volte ai tempi della Roma dall'attuale tecnico della Sampdoria. (ANSA).