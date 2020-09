Referendum: a Milano Sì al 56%, nel centro vittoria del No

Y59-EM

(ANSA) - MILANO, 21 SET - Anche la maggioranza dei milanesi ha votato Sì al referendum costituzionale con il taglio dei parlamentari che è stato approvato dal 56.4%, ma nel centro storico di Milano il risultato è stato opposto, con il No votato nel Municipio 1 dal 56.5%. Il Sì prevale in tutti gli altri 8 Municipi, ma comunque con un dato inferiore a quello nazionale, visto che in una sola zona è stato superato il 60%. (ANSA).