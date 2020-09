Referendum: Formigoni in piazza per il No. M5S, inopportuno

YYI-EM

(ANSA) - MILANO, 09 SET - L'ex governatore lombardo Roberto Formigoni, che sta scontando ai domiciliari la condanna a 5 anni e 5 mesi per corruzione nel processo Maugeri, sarà tra i relatori della maratona 'Dieci ore per in No' al referendum sulla taglio dei parlamentari che si terrà sabato in Piazza San Babila a Milano. Lo farà nelle due ore in cui i giudici gli hanno concesso di uscire ogni giorno, come riporta oggi il Corriere della Sera. Un comizio "inopportuno" per il capogruppo del Movimento 5 Stelle Lombardia Massimo De Rosa, secondo cui "il condannato Formigoni ha il diritto di pagare per i reati commessi, non certo il dovere di tornare a pontificare in piazza. Soprattutto se si parla di assetti istituzionali e gestione delle risorse pubbliche". Alla manifestazione di sabato è prevista una partecipazione trasversale, dall'estrema sinistra a esponenti del centrodestra fino ai Radicali, che hanno organizzato l'evento. Al Corriere Formigoni ha detto ha detto di non temere contestazioni. "Mi auguro però - ha aggiunto - che non ci siano problemi. Non per me, ma per non danneggiare una giusta causa". "Trovo inopportuno l'invito recapitato al solo scopo di creare dibattito attorno ad una manifestazione che altrimenti nessuno avrebbe considerato, ma trovo ancor più inopportuno che esponenti di forze che fino a ieri hanno combattuto il malaffare del centrodestra in Lombardia, accettino di condividere il palco e i pensieri proprio con colui che è condannato 5 anni e 5 mesi per corruzione" ha dichiarato De Rosa commentando al notizia. "Mi auguro - ha proseguito il pentastellato - che in molti non sapessero e altrettanti decidano, in seguito a questa notizia, di non partecipare alla manifestazione organizzata in piazza san Babila. Credo che coerenza e dignità siano valori ben più importanti della visibilità". (ANSA).