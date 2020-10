Regioni: 50 anni Lombardia, mostra con ANSA al Pirellone

MF

(ANSA) - MILANO, 27 OTT - Sedici pannelli che riassumono la storia della Regione Lombardia a partire dal giugno del 1970, dopo le prime elezioni regionali della storia d'Italia che diedero vita all'ente e che poi portarono, il 6 luglio dello stesso anno, all'insediamento del primo Consiglio regionale. E' la mostra sui 50 anni della Regione Lombardia, organizzata da Giunta e Consiglio e realizzata con foto d'archivio dell'agenzia ANSA e spezzoni di immagini della Rai, che stamattina allo Spazio eventi di Palazzo Pirelli, è stata visitata dai presidenti del Consiglio regionale Alessandro Fermi e della Regione Attilio Fontana. Presenti l'amministratore delegato dell'agenzia ANSA Stefano De Alessandri e il direttore della sede Rai di Milano Enrico Motta. La mostra ricorda fatti di politica e vita sociale e i principali protagonisti dello scenario istituzionale regionale. Il racconto si intreccia anche con la storia di Palazzo Pirelli, che si appresta a celebrare 60 anni con un'altra mostra che verrà aperta nelle prossime settimane, curata da Regione Lombardia e dalla Fondazione Pirelli. Alla mostra sui 50 anni della Regione, sono in esposizione anche alcuni video d'epoca, le interviste agli ex presidenti del Consiglio regionale e il 'buon compleanno' alla Lombardia dell'attuale presidente Alessandro Fermi. "La mostra racconta la grande determinazione di una terra e delle sue comunità che sono una grande forza. Le immagini trasmettono tanta energia positiva, sono la fotografia di chi siamo veramente noi lombardi. E' per questa ragione che la rassegna diventerà itinerante in modo che tutti cittadini possano avere la possibilità di vederla", ha commentato lo stesso Fermi. "Stiamo vivendo una momento difficile e particolare - ha aggiunto il governatore Attilio Fontana - ma le foto e i video che ci raccontano questi 50 anni ci dimostrano come la Lombardia sappia combattere ed esprimere tutta la sua capacità per rialzarsi". All'esposizione seguirà un libro-catalogo che ricostruisce i più importanti avvenimenti della Lombardia dal 1970 al 2020, con un'ampia scelta di foto dall'archivio ANSA. (ANSA).