Resti umani sui binari, linea Milano-Malpensa interrotta

(ANSA) - VARESE, 03 OTT - Resti umani sono stati trovati questa mattina sui binari della ferrovia, sulla linea Trenord Malpensa-Milano Cadorna, intorno alle 9.30. A quanto emerso si tratta del corpo di un cinquantenne residente in provincia di Varese, scomparso da casa questa notte, che si sarebbe gettato sotto un treno in corsa a seguito di difficoltà economiche. La moglie aveva chiesto aiuto al 112 nella tarda serata di ieri, spiegando che il marito aveva manifestato intenti suicidi. Al momento la circolazione risulta sospesa per accertamenti fra Busto Arsizio Nord e Malpensa Aeroporto. E' stato comunque istituito un servizio di autobus che fa la spola fra le due stazioni. (ANSA).