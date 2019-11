Ricerca, Conte:'Milano miglior scenario'

RR

(ANSA) - RHO (MILANO), 5 NOV - "Non poteva esserci scenario migliore di Milano" per il taglio del nastro della sede di Human Technopole, polo per la ricerca nelle scienze della vita, secondo il premier Giuseppe Conte che ha voluto essere presente all'inaugurazione di Palazzo Italia, sede del padiglione italiano di Expo che ora, rinnovato, è diventato la sede dello HT, nell'ex area expo ora Mind (Milano Innovation District). "Milano è all'avanguardia - ha aggiunto - e cresce in modo incredibile" attrae investimenti stranieri, ha "il 60% delle aziende farmaceutiche", tante università e 10 ospedali di ricerca.