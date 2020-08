Rissa in un bar, due stranieri feriti

RR

(ANSA) - MILANO, 10 AGO - Due stranieri, un romeno di 50 anni e un egiziano di 41, sono rimasti feriti, uno dei quali in maniera seria, in una rissa fra quattro persone scoppiata nel pomeriggio di oggi in un bar a Cinisello Balsamo, comune dell'hinterland milanese. Non sono ancora state accertate le cause della violenta lite. E' accaduto verso le 16 nel locale in via Dante Alighieri: quando sono arrivati i carabinieri hanno trovato solo tre uomini, fra cui i due immigrati. Il romeno - il più malconcio - aveva ferite al collo e a un braccio, pare provocate da cocci di bottiglia, e un trauma addominale: è stato trasportato all'ospedale Niguarda del capoluogo lombardo; l'egiziano, che era ferito a una mano e presentava contusioni al volto, è stato portato al San Gerardo di Monza. (ANSA).