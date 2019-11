Rissa vicino al Duomo a Milano

YN0-CSN

(ANSA) - MILANO, 16 NOV - Due 18enni e un 17enne tunisini sono stati denunciati dai carabinieri per una rissa scoppiata attorno alle 18.20 di ieri a Milano, nella centralissima piazza dei Mercanti, a due passi dal Duomo. I tre facevano parte di un gruppo di circa 30 nordafricani che si sono affrontati lanciando bottiglie e sedie prese dai locali con tavolini all'esterno. I militari della compagnia Duomo sono riusciti a bloccare i 3 tunisini, accompagnati all'ospedale Fatebenefratelli per medicare le ferite. Il più grave è uno dei 18enni, dimesso con 8 giorni di prognosi per una "ferita parietale destra" al capo.