Ristorante Monza, take away contro vuoto

CSN

(ANSA) - MILANO, 28 FEB - Per fronteggiare la psicosi da coronavirus, ma anche le ordinanze che hanno imposto chiusure e limitazioni a scopo cautelativo, un ristoratore ha deciso di portare il menù del suo ristorante a casa dei clienti. Accade a Monza, dove un locale del centro, 'Il Moro', specializzato in cucina di pesce, ha deciso di fare arrivare i piatti gourmet a casa dei clienti. Non si tratta, infatti, di pizze, poke o kebab, ma ovviamente di prelibatezze tipo 'carpaccio di branzino e passion fruit' o 'Risotto al tartufo e gamberi rossi'. Prezzi ovviamente non da take away ma sono previsti sconti del 25% per chi viene a prendersi autonomamente i manicaretti. "Lo portiamo solo entro due chilometri e mezzo per consegnare in 15 minuti - spiega all'ANSA il proprietario -. Sono piatti selezionati in modo da renderli adatti al trasporto, effettuato da noi. E' per reagire all'emergenza inventandosi un nuovo servizio, inusuale per la nostra tipologia di ristorazione: i clienti non escono più di casa, andiamo noi da loro".