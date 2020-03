Rivende mascherine rubate a farmacista, denunciato

RR

(ANSA) - MILANO, 14 MAR - Ha asportato dall'azienda dove lavora, una ditta che produce materiale sanitario, circa 500 mascherine (del valore di cento euro) e le ha in parte rivendute a un farmacista, che a sua volta le ha messe in vendita nel suo negozio. Per questo un uomo di 44 anni, di Calcinate, in provincia di Bergamo. è stato denunciato a piede libero dai carabinieri di Bergamo e del Nas di Brescia per furto. L'uomo si era recato al lavoro in anticipo ieri e, approfittando del buio, aveva caricato in macchina le mascherine per portale via alla fine del turno. Nei guai anche il farmacista, denunciato per ricettazione. (ANSA).