rob // ferma

(ANSA) - MILANO, 07 SET - L'Università Cattolica riapre le porte adottando un modello "ibrido" tra presenza e distanza. Nei cinque campus dell'Ateneo (Milano, Brescia, Piacenza-Cremona e Roma) sono riprese oggi le lezioni in presenza in base alle modalità stabilite dalle 12 facoltà, nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale, compatibilmente con gli spazi disponibili e sempre secondo la filosofia "Tutto il possibile in presenza, tutto il necessario da remoto". A Milano, dove su 600 studenti convocati 450 hanno deciso di essere presenti, è stata Scienze bancarie, finanziarie e assicurative a partire con tutti i corsi di laurea triennali e magistrali. Anche a Piacenza hanno preso il via le lezioni in aula della magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza con la possibilità per tutti gli iscritti di seguire le lezioni in presenza. Mentre nel campus romano dell'Università Cattolica questa mattina si è svolta in presenza la prima sessione del test di ammissione al Corso di laurea triennale in Scienze e tecnologie cosmetologiche e ai Corsi di laurea triennale delle Professioni Sanitarie della facoltà di Medicina e chirurgia con complessivamente 1.907 candidati alla prova. (ANSA).