Roda, "servono meno parole e più fatti"

(ANSA) - MILANO, 18 OTT - Servono "meno parole e più fatti" in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina del 2026. Ne è convinto il presidente della Fisi, Flavio Roda, intervenuto a margine della presentazione della stagione: "Sono convinto che l'organizzazione funzionerà perché tutte le località coinvolte hanno esperienza di Cdm: non dobbiamo imparare nulla, solo costruire una struttura di coordinamento. Ci vuole una testa pensante, una persona di capacità. Non sono preoccupato per il ruolo che avrà questa persona ma delle troppe parole che vengono dette: questa conflittualità tra governo, Sport e Salute e Coni non fa bene, le parole distraggono dal vero obiettivo. Bisognerebbe fermarsi un attimo e cercare di lavorare in funzione delle Olimpiadi, cominciare a fare più fatti e meno chiacchiere". Sul nome di Stefano Domenicali come possibile ceo del comitato organizzatore, Roda non si sbilancia: "Non posso giudicare perché non ho le competenze, non mi permetterei mai di fare nomi. Sono sicuro faranno la scelta giusta".